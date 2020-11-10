COVID-вакцини: Зеленський попросив Меркель врахувати інтереси України

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави Української держави.

Співрозмовники, зокрема, обговорили ситуацію в Україні та ФРН у зв’язку з погіршенням епідемічного стану через другу хвилю пандемії коронавірусу.

«Ми вітаємо прорив, якого вдалося досягти німецькій фірмі BioNTech спільно з американською компанією Pfizer у розробці вакцини від коронавірусу. Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу», – зазначив Зеленський.

Як повідомляється, сторони домовилися про подальшу координацію зусиль для подолання наслідків пандемії.

Водночас Ангела Меркель побажала Зеленському здоров'я та якнайшвидшого одужання від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у понеділок, 9 листопада, отримали позитивні тести на коронавірус.

10 листопада у коментарі Укрінформу прессекретар глави держави Юлія Мендель зазначила, що Президент почувається добре, має невисоку температуру і самоізолювався вдома в окремому приміщенні.