COVID-вакцини: Зеленський попросив Меркель врахувати інтереси України

COVID-вакцини: Зеленський попросив Меркель врахувати інтереси України

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звернувся до Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням щодо розширення доступу України до вакцини проти коронавірусу, яка наразі розробляється в межах міжнародного фонду COVAX.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави Української держави.

Співрозмовники, зокрема, обговорили ситуацію в Україні та ФРН у зв’язку з погіршенням епідемічного стану через другу хвилю пандемії коронавірусу.

«Ми вітаємо прорив, якого вдалося досягти німецькій фірмі BioNTech спільно з американською компанією Pfizer у розробці вакцини від коронавірусу. Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу», – зазначив Зеленський.

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Як повідомляється, сторони домовилися про подальшу координацію зусиль для подолання наслідків пандемії.

Водночас Ангела Меркель побажала Зеленському здоров'я та якнайшвидшого одужання від COVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у понеділок, 9 листопада, отримали позитивні тести на коронавірус.

10 листопада у коментарі Укрінформу прессекретар глави держави Юлія Мендель зазначила, що Президент почувається добре, має невисоку температуру і самоізолювався вдома в окремому приміщенні.

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