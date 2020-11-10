Зеленський пропонує запустити програму «Здорова нація»

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Очікується, що така програма спрямовуватиметься на те, щоб люди не залишалися сам на сам зі своїми недугами, зокрема спричиненими коронавірусом.

Як зазначив Президент, пандемія COVID-19 показала, що люди, які мають сильний імунітет, регулярно займаються спортом, мають легший перебіг коронавірусної хвороби й одужують швидше. Тому, на його думку, акцент потрібно робити на профілактиці, а не лише на лікуванні.

«Коли людина захворіє на COVID-19, лікарі їй прописують профілактичні ліки різного характеру. Ми говоримо зараз про той стан хворого, коли не йдеться про обов’язкове лікування в лікарні й застосування антибіотиків. Тобто у більшості випадків COVID-19 потрібна самоізоляція та профілактичні ліки, які підтримують нормальний стан здоров’я людини», – зауважив Зеленський.

Президент переконаний, що потрібно, щоб іще до інфікування людина знала, як зміцнити свій організм, щоб він був готовий побороти вірус.

Зазначається, що у зв'язку з цим було запропоновано створити програму «Здорова нація», у межах якої надавати громадянам інформацію про переваги здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень і тренувань, а також про «Кошик здоров’я» – перелік вітамінів, необхідних для підтримки здорового організму, зміцнення імунітету тощо.

«Час займатися зарядкою чи тренуванням, пити вітаміни. Це час, коли можна зараз зробити таку спортивну оздоровчу програму для нації, покращити здоров'я нації», – наголосив Зеленський і додав, що окремо необхідно поліпшувати умови для занять спортом.

У свою чергу, керівник ОП Андрій Єрмак запропонував долучити до програми спортсменів, які перехворіли на COVID-19, аби вони розповідали людям про свій досвід боротьби з хворобою.

«Ковід нам підказує, що національна ідея – це здорова нація. Цей сьогоднішній час може об’єднати людей на заході й на сході. Сьогодні проблема ковід, проблема здоров’я є для всіх пріоритетною та важливою. Тому сьогодні, у цей час, люди, які є лідерами, спортсмени, які пройшли через випробування, вони могли б дати надію, розповісти конкретні рекомендації», – зазначив Єрмак.

В ОП додали, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею створення програми «Здорова нація» й представники Офісу глави держави та Кабінету Міністрів найближчим часом напрацюють план розробки та втілення програми в життя.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в понеділок, 9 листопада, отримали позитивні тести на COVID-19.

У вівторок зранку в коментарі Укрінформу прессекретар глави держави Юлія Мендель зазначила, що Президент почувається добре, із симптомів COVID-19 має невисоку температуру, самоізолювався вдома в окремому приміщенні.