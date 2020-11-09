Зеленський інфікувався коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський отримав позитивний тест на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це глава держави повідомив у Телеграмі.

“Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID-19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду. Все буде добре!”, - зазначив Зеленський.

Крім того, позитивний тест на COVID-19 отримав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

“Під кінець робочого дня отримав занадто «позитивні» новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально”, - зазначив очільник ОП.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ у зв'язку з стрімким зростанням захворюваності на COVID-19 пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести “карантин вихідного дня”.

В Україні станом на 9 листопада виявлено 469 018 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 687.