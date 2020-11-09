Коронавірус в Україні: кількість хворих за місяць зросла на 80%

У жовтні захворюваність на COVID-19 зросла на 80% порівняно із вереснем.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє Національна служба здоров'я України.

"За останні місяці рівень захворюваності на COVID-19 суттєво зріс. Впродовж жовтня виявлено понад 180 тис. нових випадків, що вдвічі більше, ніж у вересні. Кількість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19 у жовтні, порівняно з вереснем зросла на майже 80%. У жовтні госпіталізували 51 082 пацієнти", - йдеться у повідомленні.

За даними НСЗУ, із загальної кількості пролікованих пацієнтів у жовтні 55% були підключені до джерела кисню; 9,5 тис. лікувалися у відділенні інтенсивної терапії; а понад 4 тис. пацієнтів були підключені до апарату ШВЛ.

Наразі, як повідомили в НСЗУ, частка госпіталізованих пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, залишається стабільною і становить близько 17%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 8 678 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 469 018 осіб.