Зеленський має невисоку температуру і працює з дому – Мендель
Про це в коментарі Укрінформу розповіла прессекретар глави держави Юлія Мендель.
"Президент почувається добре. Наразі з симптомів лише невисока температура. Однак він бадьорий і в доброму гуморі. Він працюватиме з дому, де перебуватиме в ізольованому приміщенні", - зазначила Мендель.
Речниця Президента зауважила, що Зеленський стежитиме за здоров’ям та перебуватиме під наглядом лікарів.
"Ми сподіваємося на якнайшвидше одужання та якнайлегшу форму протікання хвороби", - додала Мендель.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у понеділок, 9 листопада, отримали позитивні тести на COVID-19.
За минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували 10 179 нових випадків COVID-19.