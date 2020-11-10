Зеленський має невисоку температуру і працює з дому – Мендель

Президент Володимир Зеленський почувається добре, із симптомів COVID-19 має лише невисоку температуру, самоізолювався вдома в окремому приміщенні.

Про це в коментарі Укрінформу розповіла прессекретар глави держави Юлія Мендель.

"Президент почувається добре. Наразі з симптомів лише невисока температура. Однак він бадьорий і в доброму гуморі. Він працюватиме з дому, де перебуватиме в ізольованому приміщенні", - зазначила Мендель.

Речниця Президента зауважила, що Зеленський стежитиме за здоров’ям та перебуватиме під наглядом лікарів.

"Ми сподіваємося на якнайшвидше одужання та якнайлегшу форму протікання хвороби", - додала Мендель.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у понеділок, 9 листопада, отримали позитивні тести на COVID-19.

За минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували 10 179 нових випадків COVID-19.