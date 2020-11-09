Зеленський відповів тим, хто радіє його хворобі: Зло повертається

Президент Володимир Зеленський розкритикував зловтіху деяких опонентів з приводу його захворювання на COVID-19 і нагадав, що зло повертається обов’язково й стократно.

Як передає Укрінформ, про це глава держави написав у Фейсбуці.

Зокрема, як зазначив Зеленський, ще від початку глобальної пандемії він розумів, що COVID-19 точно не пройде і повз нього. “Навіть трохи здивувався, як інфекція оминула мене, коли захворіли рідні. На жаль, маємо прийняти для себе таку аксіому: поки не буде надійної вакцини – кожен під загрозою. Єдине, що можемо зробити, це спробувати розірвати ланцюжки зараження і тим самим суттєво знизити навантаження на лікарні й отримати можливість «витягнути» важкі форми”, - підкреслив він.

За його словами, він одразу був у зоні великого ризику, оскільки робота Президента не дозволяє бути повністю ізольованим. “Ти завжди у спілкуванні, бо без цього не будеш ефективним. Президент – це перш за все зустрічі, комунікації, особиста модерація”, - додав він.

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Він констатував, що всі переносять COVID неоднаково. “Комусь щастить більше, і почуваєшся непогано, навіть маючи невелику підвищену температуру. Це мій випадок. Принаймні поки що. Це життя. І все можливо”, - додав він.

Водночас, як підкреслив Президент, “бачу й те, що вже почалося в соцмережах: реєстрові «експерти» від наших політичних опонентів радіють моїй хворобі”.

“Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це неодноразово. Мені нічого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов’язково й стократно”, - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що коронавірус не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти. “Це дуже підступна інфекція. Головна її небезпека в тому, що негативні наслідки можуть проявитися з часом. Тому нікому цього не бажав і не побажаю. Навпаки, я особисто щиро всім, зокрема політичним опонентам, бажаю тільки здоров’я та обов’язкового одужання. Сподіваюсь, і для більшості українців ковід не буде приводом для зловтіхи. Бо ми нормальні. Абсолютно. За винятком невеликої кількості суб’єктів, які зовсім втратили людські якості”, - заявив Президент.

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Він висловив переконання, що українці обов'язково переможуть в цій складній битві з коронавірусом.

“Людство за цей рік навчилося багато чого. Є й протоколи лікування, є дієві препарати, є розуміння того, як і коли світ побачить вакцини. Україна також пройшла великий шлях від майже повністю розвалених медичної та лабораторної систем до здатності справлятися, коли в нас і 10 тисяч заражень щодоби, і робити вже по 50 тисяч тестів щодоби. Рік тому такого потенціалу не було й близько. Ми працюємо. Хоча декому подобається самих себе принижувати. Вони це робили протягом п’яти років. Продовжують принижувати свою країну, відмовляти їй у силі й хисті сьогодні”, - заявив він.

На переконання Зеленського, “так чи інакше, вже до кінця року зможемо ще більше. Бо ми – велика нація, і варто тільки відродити віру в себе, упевненість у своїх силах і йти в цьому світі разом з найкращими”.

Президент побажав усім українцям гарного здоров'я і висловив вдячність кожному, хто бажає йому швидкого одужання. “Вірю, коронавірус не витримає теплоти ваших слів”, - додав він.

Як повідомлялося, глава держави у понеділок, 9 листопада, поінформував, що отримав позитивний тест на COVID-19.