Зеленський продовжить працювати дистанційно

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з отриманням позитивного тесту на COVID-19 виконуватиме свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції.

Глава держави постійно матиме потрібні інструменти та обладнання для зв’язку, повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента Укрінформ.

“На жаль, у Президента України Володимира Зеленського позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19. Глава держави почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції. В нього завжди будуть потрібні інструменти та обладнання для зв’язку”, - підкреслили в ОП.

В Офісі глави держави зазначили, що керівник ОП, його заступники та працівники Офісу здають ПЛР-тести на постійній основі.

Водночас зазначається, що заступник очільника ОП Юлія Ковалів уже отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень.

В ОП обіцяють повідомляти про стан Президента та працівників Офісу.

“Закликаємо громадян дотримуватися карантинного режиму: не забувати про маски та соціальну дистанцію. Коронавірусна інфекція для кожного з нас може закінчитися по-різному. Влада робитиме усе можливе для того, аби COVID-19 завдав якнайменшої шкоди суспільству та державі”, - додали в ОП.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

27 жовтня стало відомо, що у заступників керівника Офісу Президента Юлії Ковалів та Андрія Смирнова виявили коронавірусну інфекцію, вони пішли на самоізоляцію.

Фото: ОП