Степанов сказав, за яких умов самоізоляцію можна припинити через 10 днів

Самоізоляцію через COVID-19 можна припиняти, якщо через 10 днів від початку хвороби протягом трьох днів немає клінічних проявів хвороби.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Перше — відсутність клінічних проявів ГРВІ протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. Тобто, наприклад, якщо у вас 1 листопада з’явилися симптоми коронавірусної хвороби, ви не робили ПЛР-тестування, перебуваєте вдома на самоізоляції. Потім через 10 днів, якщо симптомів немає, і ще рахуючи від цього три дні, ви можете припиняти самоізоляцію і лікарняний”, - сказав Степанов.

Другий критерій, за його словами, - відсутність клінічних проявів хвороби протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня взяття зразків на тестування і при отриманні позитивного результату ПЛР. В цьому випадку, за словами міністра, можна припиняти самоізоляцію без додаткового лабораторного обстеження.

“Наприклад, 1 листопада у вас з’явилися симптоми, у вас взяли відповідний мазок, зробили тест, він виявився позитивним. Так само відраховується 3 дні (після 10 дня від забору зразку на тест — ред.), і при відсутності симптомів немає потреби робити лабораторне обстеження”, - пояснив Степанов.

Третій критерій: відсутність клінічних проявів хвороби ГРВІ за умови отримання негативного результату тестування методом ПЛР.

“При наявності хоча б одного з цих критеріїв, можна припиняти самоізоляцію. Всі три критерії є рівноцінними. Повторне тестування методом ПЛР для визначення наявності чи відсутності вірусу в організмі може проводитися не раніше, ніж через 10 днів від дати появи симптомів , або отримання першого позитивного результату методом ПЛР. Але не обов'язковим є повторне тестування”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 8 687 нових випадків. За весь час пандемії в Україні захворіло 469 018 осіб.