Дуда побажав Зеленському швидкого одужання

Президент Польщі Анджей Дуда побажав українському колезі Володимиру Зеленському швидкого одужання.

Про це Дуда написав у Твіттері.

“Найкращі побажання швидкого і повного одужання Президенту України Володимиру Зеленському. Ми з вами та Україною в ці важкі моменти пандемії COVID. Одужуйте швидше, пане Президенте!”, - написав Дуда.

Дуда нещодавно також переніс інфікування COVID-19. Він почувався добре і перебував упродовж двох тижнів на самоізоляції.

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Як повідомляв Укрінформ, Зеленський, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в понеділок отримали позитивні тести на COVID-19.

В Україні станом на 9 листопада виявлено 469 018 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 687. Водночас, у Польщі від початку пандемії зафіковано 568 138 інфікованих, за останню добу -21 713.