Pfizer випробовує доставку вакцини у чотири американських штати
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що вакцину, яку необхідно зберігати та транспортувати за температури не вище -70° за Цельсієм, доставлять в Техас, Нью-Мексико, Теннессі та Род-Айленд.
Таким чином компанія планує випробувати пілотну модель доставки вакцини з урахуванням нюансів транспортування, яку згодом втілить в широке використання.
Як повідомлялося, вакцина від коронавірусу, яку нині розробляють американська компанія Pfizer і німецька BioNTech, повинна зберігатися при температурі -70°C, що значно ускладнює її транспортування й зберігання. Прогнозується, що через це для двох третіх населення світу, в тому числі й для українців, вона буде важкодоступною.
Натомість американська компанія Moderna нещодавно заявила, що їхня вакцина від коронавірусу показала ефективність 94,5% запобігання вірусу у людей та може зберігатися і транспортуватися за температури - 20° C (тобто її можна зберігати до місяця в звичайному холодильнику).