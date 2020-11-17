Pfizer випробовує доставку вакцини у чотири американських штати

Фармацевтична компанія Pfizer запустить пілотну доставку своєї вакцини до чотирьох американських штатів, аби оцінити логістику транспортування препарату, відомого своєю чутливістю до температури зберігання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вакцину, яку необхідно зберігати та транспортувати за температури не вище -70° за Цельсієм, доставлять в Техас, Нью-Мексико, Теннессі та Род-Айленд.

Таким чином компанія планує випробувати пілотну модель доставки вакцини з урахуванням нюансів транспортування, яку згодом втілить в широке використання.

Як повідомлялося, вакцина від коронавірусу, яку нині розробляють американська компанія Pfizer і німецька BioNTech, повинна зберігатися при температурі -70°C, що значно ускладнює її транспортування й зберігання. Прогнозується, що через це для двох третіх населення світу, в тому числі й для українців, вона буде важкодоступною.

Натомість американська компанія Moderna нещодавно заявила, що їхня вакцина від коронавірусу показала ефективність 94,5% запобігання вірусу у людей та може зберігатися і транспортуватися за температури - 20° C (тобто її можна зберігати до місяця в звичайному холодильнику).