COVID-вакцина від Moderna краще зберігається за варіант від Pfizer – ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Згідно з проміжними результатами, COVID-вакцина від Moderna може також зберігатися при кімнатній температурі - впродовж 12 діб.
Вона також залишається стабільною при температурі -20°С, що дорівнює більшості побутових або медичних морозильних камер, протягом шести місяців.
Зазначається, що вакцина від коронавірусу, яку нині розробляють американська компанія Pfizer і німецька BioNTech, повинна зберігатися при температурі -70°С, що значно ускладнює її транспортування й зберігання.
Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Moderna, яка нині розробляє вакцину від коронавірусу (COVID-19), заявила, що їхній варіант показав ефективність 94,5% запобігання вірусу у людей.
За даними Worldometer, у світі зареєстровано 54 896 579 випадків коронавірусної інфекції, зокрема 1 325 422 летальні, одужали 38 197 709 людей.