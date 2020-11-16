COVID-вакцина від Moderna краще зберігається за варіант від Pfizer – ЗМІ

Вакцина від коронавірусу, яка нині розробляється американською компанією Moderna спільно з Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань США, може зберігатися у домашньому холодильнику впродовж 30 днів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Згідно з проміжними результатами, COVID-вакцина від Moderna може також зберігатися при кімнатній температурі - впродовж 12 діб.

Вона також залишається стабільною при температурі -20°С, що дорівнює більшості побутових або медичних морозильних камер, протягом шести місяців.

Зазначається, що вакцина від коронавірусу, яку нині розробляють американська компанія Pfizer і німецька BioNTech, повинна зберігатися при температурі -70°С, що значно ускладнює її транспортування й зберігання.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Moderna, яка нині розробляє вакцину від коронавірусу (COVID-19), заявила, що їхній варіант показав ефективність 94,5% запобігання вірусу у людей.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 54 896 579 випадків коронавірусної інфекції, зокрема 1 325 422 летальні, одужали 38 197 709 людей.