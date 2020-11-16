COVID-вакцина сама по собі не зупинить пандемію – глава ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що поява вакцини від коронавірусу не зупинить пандемію у світі.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттер.

«Вакцина сама по собі не закінчить COVID-19 пандемію. Нам все одно доведеться продовжувати здійснювати нагляд, проводити тестування, дотримуватися самоізоляції та заохочувати людей бути обережними», - написав Гебреєсус.

Він також додав, що людям слід враховувати, що перші доставки вакцини проти коронавірусу будуть доступні лише для медиків, старших за віком людей та інших осіб, що знаходяться у зоні ризику.

«Це, сподіваємось, зменшить кількість смертей та дасть можливість системам охорони здоров’я справлятися, але у вірусу все одно буде багато можливостей поширюватися», - зазначив глава ВООЗ.

Раніше американська компанія Moderna, яка нині розробляє вакцину від коронавірусу (COVID-19), заявила, що їхній варіант показав ефективність 94,5% запобігання вірусу в людей.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 54 896 579 випадків коронавірусної інфекції, зокрема 1 325 422 летальні, одужали 38 197 709 людей.