Ще одна компанія заявила про COVID-вакцину з ефективністю понад 90%

Американська компанія Moderna, яка нині розробляє вакцину від коронавірусу (COVID-19), заявила, що їхній варіант показав ефективність 94,5% запобігання вірусу у людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Всього у тестуванні брали участь 30 тисяч добровольців. Половина з них отримала дві дози потенційної вакцини проти коронавірусу з проміжком часу в один місяць. Решта отримала плацебо.

Аналіз даних базується на перших 95 особах, що захворіли на коронавірус. Тільки п’ятьом з них було зроблене щеплення з вакциною, а 90 осіб отримали плацебо.

Компанія стверджує, що таким чином ефективність їхнього варіанту вакцини дорівнює 94,5%.

«Це ключовий момент у розробці нашого кандидата на вакцину проти COVID-19», - заявив гендиректор компанії Стефен Бенсел.

Зазначається, що Moderna розробляє вакцину спільно з Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань США.

Раніше американська компанія Pfizer і німецька BioNTech, які нині розробляють вакцину проти коронавірусу (COVID-19), заявили, що їхній варіант показав ефективність на понад 90% щодо запобігання вірусу у людей.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 54 896 579 випадків коронавірусної інфекції, зокрема 1 325 422 летальні, одужали 38 197 709 людей.

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