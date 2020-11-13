Україна може отримати COVID-вакцину вже у другому кварталі 2021 року – ВООЗ

Як передає Укрінформ, про це у п'ятницю, 13 листопада, заявив DW голова Офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

За його словами, Україна отримає вакцину проти COVID-19 в рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX), який був створений Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та кількома урядами. "Як ми знаємо, уряд України вже висловив зацікавленість бути частиною механізму COVAX і наразі працює над національними документами, щоб задовольнити всі вимоги (...). Україна також зараз вирішує питання щодо визначення груп ризику, які слід вакцинувати першими", - повідомив Хабіхт.

Він не уточнив, чи йдеться про майбутню вакцину від коронавірусу, яку розробила і випробовує німецька компанія BioNTech разом з американською Pfizer, чи про якусь іншу. Натомість він зазначив, що кожна країна отримуватиме майбутню вакцину у кількості, що дорівнює 20 відсотків від кількості населення. У ВООЗ це називають "справедливим розподілом", аби дотримуватися принципу рівності на першому етапі кампанії з щеплення від COVID-19. "Транш, що покриває 20 відсотків населення країни, швидше за все, буде розподілений серед дорослих з високим ризиком, як, наприклад, літні люди та особи, які страждають на захворювання", - відзначив голова Офісу ВООЗ в Україні.

За його словами, Україна може розраховувати на виділення до 8,34 мільйонів доз вакцини до кінця 2021 року, що становить 20 відсотків від наявного в країні населення, відповідно до даних Державної служби статистики України. "Вакцина постачатиметься траншами. І перший транш буде у кількості, що дорівнює три відсотки населення, а це близько 1,25 мільйона доз. Вони, за попередніми припущеннями, можуть бути доступними країні у другому кварталі наступного року", - сказав Хабіхт.

Він зауважив, що Україна має право отримувати вакцини, що повністю буде оплачена або частково профінансована донорами за допомогою окремого механізму, який є частиною механізму COVAX. Хабіхт підкреслив, що остаточні умови та повний пакет підтримки будуть доступні пізніше після затвердження радою GAVI. "Україні потрібно буде офіційно подати заявку на цю підтримку відповідно до уніфікованих умов та процедур, які будуть затверджені для всіх 92 країн з низьким та середнім рівнем доходу", - підсумував представник ВООЗ.

Як повідомлялося, 12 листопада ВООЗ заявила, що веде переговори з російським інститутом, який заявив про розробку вакцини "Sputnik V" проти COVID-19, щодо її можливого включення в перелік засобів екстреного використання.

10 листопада Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером ФРН Анґелою Меркель звернувся з проханням про розширення доступу України до вакцини проти коронавірусу, яку розробляють у рамках міжнародного фонду COVAX.

В Україні станом на 13 листопада лабораторно підтверджено 512 652 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 787.