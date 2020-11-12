Німецька CureVac починає фінальну фазу випробувань COVID-вакцини
Про це розповів закордонним журналістам, акредитованим у ФРН, голова правління компанії Франц-Вернер Гаас, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За його словами, Єврокомісія уже зарезервувала 225 млн доз препарату, можливе резервування ще 180 млн. Також ведуться переговори з «багатьма країнами».
«Йдеться про міжнародні інтереси, не про національні: важливо, щоб якомога більше людей було щеплено, інакше вірус повернеться», - підкреслив Гаас.
Технологія вакцини-кандидата CVnCoV заснована на використанні матричної рибонуклеїнової кислоти – мРНК.
Як повідомлялось, CureVac, компанія, створена в 2000 році, почала розробку CVnCoV ще в січні 2020 року, клінічні випробування – в липні. Перша фаза проводилась у Німеччині та Бельгії, друга - в Перу і Панамі. Компанія наразі розпочинає набір 36 тис. волонтерів у Латинській Америці та Африці для участі у фазі 3 клінічних досліджень, які планує розпочати до кінця року.
Гаас розраховує, що допуск вакцини відбудеться в третьому кварталі 2021 року, і протягом наступного року буде вироблено «кількасот мільйонів доз». Він також повідомив, що компанія веде переговори про співробітництво з «різними потенційними великими партнерами».
Навесні президент США Дональд Трамп збирався отримати права на майбутню вакцину від CureVac, тоді спалахнув скандал.
CureVac є одною з трьох німецьких компаній, які розробляють вакцину за кошти федерального уряду, який виділив за спеціальною програмою на ці цілі 750 млн євро.
Фото: Depositphotos / Romaset