COVAX: Україна може отримати 8,5 мільйона доз COVID-вакцини

За механізмом COVAX Україна матиме змогу отримати максимум 8, 5 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондет Укрінформу.

"Україна працює з механізмом COVAX, який забезпечить доставку в Україну вакцини проти коронавірусу в разі її реєстрації з доведеною безпечністю і ефективністю. Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% від кількості населення. Мова йде, якщо ми відраховуємо від нашої офіційно статистики, то це максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% - це 1 млн 250 тис. доз", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що найближче засідання правління COVAX відбудеться 19 листопада, і тоді стане відомо про орієнтовані дати поставки, кількість і вартість вакцини.

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Як повідомляв Укрінформ, за домовленостями в межах ініціативи COVAX Україна отримає вакцину від COVID-19 у кількості, якої вистачить на імунізацію 20% населення.