У світі зафіксували вже понад 56,5 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано понад 56,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже більш як 39,3 мільйона людей.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 56 563 840 випадків COVID-19, зокрема 1 354 806 – летальних, одужала 39 352 261 людина.

За нову добу зафіксовано 13 291 новий випадок, з них 3 918 у Мексиці, 5 182 у Бельгії, і 2 547 у Пакистані. Загинула 721 людина, з них 502 - у Мексиці та 186 у Бельгії.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (11 873 727), Індія (8 958 483), Бразилія (5 947 403), Франція (2 065 138) та Росія (1 991 998).

Коронавірус зафіксували у 217 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 496.

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