Смертність від COVID-19 у Штатах вже перевищила 250 тисяч осіб

Понад 250 тисяч людей, інфікованих коронавірусом, померли у Сполучених Штатах з початку пандемії.

Про це йдеться в статистиці, оприлюдненій у середу Університетом медицини імені Джона Гопкінса, повідомляє Укрінформ.

Так, за офіційними даними, зібраними університетом з усієї країни, станом на вечір 18 листопада в США зафіксовано 250 029 летальних випадків серед 11,485 млн людей, які отримали позитивні тести на COVID-19.

Упродовж останніх днів у США спостерігається також піковий рівень щоденної захворюваності. Зокрема, минулої п’ятниці у країні був зафіксований сумний рекорд, коли за добу лабораторії підтвердили 177 224 нових випадків.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати продовжують лідирувати за рівнем захворюваності у світі. Першу п’ятірку після США замикають Індія, Бразилія, Франція й Росія.

Загалом, у світі, зареєстровано 56,1 млн людей, інфікованих коронавірусом. При цьому, 1,36 млн пацієнтів померли, понад 35,9 млн осіб одужали.

Фото: AA