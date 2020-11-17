Глава МОЗ США обіцяє сприяти Україні в отриманні COVID-вакцини

Про це йшлося під час телефонної розмови Максима Степанова з міністром охорони здоров'я та соціальних послуг США Алексом Азаром.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ.

Сторони обговорили ситуацію з пандемією COVID-19, питання доступу України до безпечної та ефективної вакцини проти коронавірусу, а також інші питання сфери охорони здоров’я.

«Ми спілкуємося з багатьма нашими міжнародними партнерами та фармацевтичними компаніями щодо забезпечення оперативної поставки в Україну безпечної та ефективної вакцини, тому що саме вакцина є єдиним реальним засобом протидії пандемії COVID-19. Ми сподіваємося на підтримку наших друзів із США в цьому питанні», - зазначив глава МОЗ України.

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Зазначається, що зі свого боку міністр охорони здоров'я та соціальних послуг США подякував Максиму Степанову за дзвінок та зауважив, що отримання вакцини Україною є пріоритетом і для уряду США. Він пообіцяв сприяти посиленню комунікації МОЗ України з такими компаніями як Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer та Novavax для пришвидшення підписання контрактів у отриманні вакцини.

Крім того, Азар наголосив на підтримці України та готовності посилити співпрацю у програмах боротьби з іншими інфекційними захворюваннями, зокрема такими як кір і туберкульоз.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує отримати 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.