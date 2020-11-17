Україна планує отримати 8 мільйонів доз COVID-вакцини у II кварталі наступного року - Шмигаль

Україна розраховує отримати 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав із парламентської трибуни, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Очікуємо, що вже приблизно 8 млн доз Україна зможе отримати вже у другому кварталі наступного року. Крім того, уряд та МОЗ постійно ведуть переговори зі світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій ефективної та перевіреної вакцини», - сказав Шмигаль.

За його словами, нині вже робиться 50 тисяч тестів на коронавірус на добу, але КМУ планує збільшити до 75 тисяч тестів добу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.