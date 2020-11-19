У Відні майже всі ліжка інтенсивної терапії зайняті хворими на COVID-19

У міських лікарнях столиці Австрії зайняті вже 148 зі 150 розгорнутих ліжок інтенсивної терапії.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє австрійська газета Kronen Zeitung.

"Ситуація в реанімаційних відділеннях Австрії різко погіршується. У міських лікарнях Відня у вівторок було зайнято 148 зі 150 ліжок інтенсивної терапії", - йдеться у повідомленні.

Водночас кількість ліжок інтенсивної терапії у столиці ще може бути збільшено, хоча планові операції все ж доведеться поступово відкладати. Зокрема, вільні потужності у ліжках інтенсивної терапії ще є у приватних шпиталях.

Раніше австрійські ЗМІ повідомляли, що потужності Відня включають загалом 231 ліжко інтенсивної терапії.

Як повідомляє Kronen Zeitung, тривожні показники завантаженості відділень інтенсивної терапії також спостерігаються і в інших федеральних землях. Зокрема, у Тіролі зайнято 138 із 200 наявних ліжок інтенсивної терапії, у Каринтії – 34 із 60-ти.

Станом на 18 листопада в австрійських лікарнях перебувало майже 4,6 тисячі хворих на COVID-19, з яких 682 – у відділеннях інтенсивної терапії.

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У середу в Австрії також було встановлено сумний рекорд смертності від COVID-19: за добу внаслідок коронавірусної інфекції померли 109 осіб. Загалом захворювання вже забрало життя 2054 людей.

Упродовж минулої доби в країні було виявлено майже 7100 нових випадків інфікувань.

Станом на 18 листопада у світі зафіксовано 56 079 172 випадки COVID-19, зокрема 1 346 298 осіб загинули та 39 087 270 одужали.

Фото: Belga