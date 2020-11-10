Австрія обмежила роботу магазинів до сьомої вечора

Заклади торгівлі в Австрії з 11 листопада завершуватимуть роботу щонайпізніше о 19.00.

Таку постанову прийняло у вівторок Міністерство охорони здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Таке посилення заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 стало необхідним з огляду на різке збільшення кількості випадків захворювання", - прокоментував рішення очільник МОЗ Рудольф Аншобер.

Рішення прийняте, щоб забезпечити дотримання громадянами вимоги про заборону виходу з дому після 20.00.

Згідно з ним, магазини та супермаркети в Австрії будуть зачинятися не о 20.00, а на годину раніше. Водночас це не поширюється на невеликі (площею не більше 80 кв.м) торговельні точки на АЗС, вокзалах та в аеропортах.

Протягом минулої доби в Австрії виявлено 6120 нових випадків інфікування коронавірусом. Понад 3,5 тис. хворих перебувають у лікарнях, з яких майже 500 – відділеннях інтенсивної терапії.

В Австрії з 3 листопада і до кінця місяця запроваджено локдаун. Зокрема, вихід із дому у період з 20.00 по 06.00 дозволено лише для того, щоб дістатися на роботу, чи для задоволення основних потреб – купівлі продуктів чи ліків, щоб допомогти іншим людям, для пробіжки, прогулянки чи вигулу собаки.

Заборонені зустрічі між представникам більш ніж двох домогосподарств.

Скасовано усі культурні та спортивні заходи, зачинено музеї, виставки та кінотеатри, а також театри, оперні та концертні зали, не працюють фітнесзали та басейни.

До кінця листопада зачинилися бари та нічні клуби, ресторанам та кафе можуть дозволити торгувати їжею навинос. Готелі не приймають туристів, але можуть розміщувати людей у відрядженні.

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Водночас заклади роздрібної торгівлі та сфери послуг продовжують працювати.

Учнів старших класів та студентів переведено на дистанційне навчання. Але молодші й середні класи продовжують ходити до школи, також працюють дитсадки.

Громадський транспорт не зупинявся від початку пандемії.

Уряд Австрії також ухвалив окремий пакет фінансової допомоги всім закладам, яких зачепить новий локдаун: їм буде компенсовано 80% прибутку, який вони мали за листопад 2019 року.