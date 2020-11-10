Албанія на три тижні вводить нічну комендантську годину
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ExitNews.
Починаючи з 11 листопада жителям Албанії буде заборонено залишати домівки у період з 22 до 6 години - за винятком випадків, пов'язаних з виконанням посадових обов’язків.
Заклади громадського харчування також не працюватимуть вночі, однак їм дозволено в цей час надавати послугу з доставки їжі.
Керівникам підприємств та установ рекомендовано перевести працівників на віддалений режим роботи.
Водночас школи не закриватимуть, оскільки, за словами чиновників, вони не є осередками зараження.
У неділю, 8 листопада, в Албанії зафіксовано антирекорд нових випадків захворювання на коронавірус за добу - 501. А за останні 5 тижнів у країні показник позитивних результатів тестів на коронавірус зріс до 44%.
Загалом від початку пандемії в Албанії виявлено 24,7 тисячі випадків COVID-19.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 51 357 865 випадків зараження коронавірусом, з них 1 271 370 летальних, 36 147 305 людей одужали.
Фото: exit.al