Албанія на три тижні вводить нічну комендантську годину

Уряд Албанії вирішив запровадити на території країни нічну комендантську годину на 3 тижні з метою посилення обмежень задля боротьби з пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ExitNews.

Починаючи з 11 листопада жителям Албанії буде заборонено залишати домівки у період з 22 до 6 години - за винятком випадків, пов'язаних з виконанням посадових обов’язків.

Заклади громадського харчування також не працюватимуть вночі, однак їм дозволено в цей час надавати послугу з доставки їжі.

Керівникам підприємств та установ рекомендовано перевести працівників на віддалений режим роботи.

Водночас школи не закриватимуть, оскільки, за словами чиновників, вони не є осередками зараження.

У неділю, 8 листопада, в Албанії зафіксовано антирекорд нових випадків захворювання на коронавірус за добу - 501. А за останні 5 тижнів у країні показник позитивних результатів тестів на коронавірус зріс до 44%.

Загалом від початку пандемії в Албанії виявлено 24,7 тисячі випадків COVID-19.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 51 357 865 випадків зараження коронавірусом, з них 1 271 370 летальних, 36 147 305 людей одужали.

Фото: exit.al