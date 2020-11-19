Пандемія COVID-19 може мати неочікувані ефекти, як Велика депресія – Фукуяма

Нинішня пандемія COVID-19, як і загальносвітова економічна криза "Велика депресія" 1929 року, може мати неочікувані ефекти, які проявляться через роки.

Таку думку висловив професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма під час IV Міжнародного форуму "Креативна Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наш попередній досвід взаємодії кризами має навчити нас, що наслідки глобальних збоїв проявляються часто вже через роки після події й ведуться світ в неочікуваних напрямках. Велику депресію, яка розпочалася у 1929 році, вважають причиною появи фашистських лідерів Муссоліні та Гітлера. Хоча вона також призвела до появи Франкліна Рузвельта у США, який заклав основи для сучасної американського добробуту та відродження індустріальної держави", - заявив він.

На переконання американського філософа, нинішня пандемія COVID-19 та спричинена нею глобальна економічна рецесія, "схоже, також матиме довгострокові неочікувані ефекти".

Фукуяма вказав на те, що весною розвинуті країни, як Італія, Іспанія та США, зіткнулися з особливо масштабними спалахами захворювання COVID-19 та великою смертністю. Натомість країни, які розвиваються – на південь від Сахари в Африці, у Південній Азії та Латинській Америці – "задіяли швидко карантин і, як видається, змогли уникнути найгірших впливів захворювання". Також, як вважає професор, Східна Європа краще справлялася з кризою, аніж Західна. Втім, все це змінилося протягом літа: вразлива медична система та погані умови у країнах, що розвиваються, призвели до стрімкого зростання темпу інфікувань.

Говорячи про різну пов’язану з COVID-19 ситуацію в країнах, Фукуяма виокремив три фактори того, як країни реагували на кризу. Перший пов'язаний з потужностями держави – наявність лікарів, інфраструктури та необхідних ресурсів у медичній сфері. Другий фактор пов'язаний з довірою: громадян до уряду, але також один до одного, особливо при дотриманні заходів обмеження. Третій фактор стосується компетенції лідерів та, відповідно, того, які рішення вони приймають.

Американський політолог також вказав на те, що зараз вже можна спостерігати деякі негативні політичні наслідки пандемії: "Багато лідерів використали пандемію як привід для розширення своєї влади та придушення критичних голосів. Це відбувається у багатьох країнах. Наприклад, Віктор Орбан в Угорщині використав кризу для отримання надзвичайних повноважень від парламенту. Поширення Китаєм свого закону про безпеку на Гонконг та придушення там протестів навряд чи відбулося, якби не зайнятість світу пандемією. Схожі зловживання з боку влади мали місце в Індії, Філіппінах, Уганді, Ель-Сальвадорі та багатьох інших країнах".

За словами Фукуями, пандемія також посилила ефект негативних трендів, які мали місце у світі в останні роки, і може призвести до глобальних збоїв, на тлі руху країнами до економічного спаду.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Україні розпочалася робота IV Міжнародного форуму «Креативна Україна» за участю українських урядовців, митців, науковців, представників громадянського суспільства та міжнародних партнерів.