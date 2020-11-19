ЄС в умовах пандемії COVID-19 підтримуватиме культурні індустрії України – Маасікас

Європейський Союз усвідомлює спричинені пандемією COVID-19 виклики для культурного та креативного секторів, тому культурні індустрії завжди будуть у фокусі взаємодії ЄС і України.

Про це у виступі на відкритті IV Міжнародного форуму «Креативна Україна» заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Культурний шок - це поняття, яке отримує нові змісти цього року. Разом з індустрією туризму культурні та креативні сектори були найбільше зачеплені коронавірусною кризою... ЄС дуже активно працює над рішеннями для креативного та культурного секторів. Культура була визначена особливо ураженим сектором, до якого треба застосовувати заходи підтримки у вигляді додаткового фінансування і підтримки секторів та регіонів, які зазнали найбільшого впливу. Цього року ЄС погодив бюджет 2,2 млрд євро на наступні сім років на програму «Креативна Європа». І цей бюджет більший, ніж на попередні сім років, який становив 1, 46 млрд євро», - сказав Маасікас.

Він зазначив, що ЄС продовжує підтримувати Україну в царині культури, зокрема у 2018-2020 роках Євросоюз надав нашій країні понад 17 млн євро.

«Ми скоригували нашу підтримку з огляду на виклики сьогодення. Наша програма запустила хвилю антикризової підтримки для українських творців та культурних підприємців у розмірі 800 тис. євро... Ми намагаємося швидко мобілізувати додатковий пакет допомоги в розмірі 190 млн євро для підтримки сектору охорони здоров'я та сектору малого бізнесу, який включає в себе креативну індустрію, а також громадянське суспільство. Культурні індустрії завжди будуть у фокусі нашої взаємодії і підтримки. Я сподіваюсь, що все це відбуватиметься на базі спільних цінностей, які ми поділяємо з Україною», - резюмував посадовець ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, IV Міжнародний форум «Креативна Україна» через пандемію вперше відбувається з поєднанням офлайн та онлайн форматів виступів. Протягом двох днів учасники заходу розглянуть поточний стан та перспективи розвитку креативних індустрій в Україні.

Серед гостей та учасників форуму є представники української влади, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі діячі креативних індустрій; представники HBO та інших всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорду і Гарварду, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.