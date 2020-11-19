Ткаченко: Маємо згуртуватися навколо розбудови екосистеми креативного підприємництва

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголошує на важливості згуртуватися навколо створення і розбудови екосистеми креативного підприємництва.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив під час виступу на IV Міжнародному форумі «Креативна Україна».

«Повернемося до екосистеми креативного підприємництва. Власне, базова вона вже існує, але поки не функціонує ефективно. Всі ці люди є і наше завдання - це змінити для того, щоб згуртуватися навколо створення і розбудови цієї екосистеми креативного підприємництва. Місце і роль в цьому процесі є для кожного - інноватора та інвестора, творця та громади, соціального підприємця та влади, партнера з розвитку та бізнесу, митців і науки, місцевого самоврядування і стартапів. Задля чого це? У першу чергу - для людей, бо вони і є головною цінністю цієї екосистеми креативного підприємництва і, безперечно, для збереження нашої спадщини», - розповів Ткаченко.

В якості принципів розвитку такої екосистеми міністр пропонує навчитися чути, взаємодіяти, мотивувати, поважати один одного і дякувати.

«А що далі? Основний інструмент розвитку один - інвестувати, інвестувати і ще раз інвестувати. Ми маємо працювати над державними інвестиціями, і не тільки. І над створенням умов для залучення, підтримки і захисту приватних інвестицій в креативну економіку», - наголосив Ткаченко.

Крім того, урядовець зауважив, що до 2030 року креативні індустрії повинні отримати сприятливі умови, щоб почати самовиражатися через розвиток.

«Яким це може бути результатом? 10% у ВВП - частина креативних індустрій. Друге - як ми досягаємо цих 10%? Завдяки створенню екосистеми для креативних підприємців, і це завдання номер. І третє - креативні індустрії все ж стають у топі державних пріоритетів. Сприйняття ролі та впливів креативних підприємців має бути нарешті визнано», - підкреслив Ткаченко.

Він нагадав, що цього року було запущено гранти для інституційної підтримки, в тому числі - через фінансові компенсації. Крім того, модернізовано програму кредитів «5-7-9» для креативних індустрій, введено семивідсоткове так зване «культурне ПДВ» для креативних індустрій.

Як повідомляв Укрінформ, IV Міжнародний форум «Креативна Україна» через пандемію вперше відбувається з поєднанням офлайн та онлайн форматів виступів. Протягом двох днів учасники заходу розглянуть поточний стан та перспективи розвитку креативних індустрій в Україні.

Серед гостей та учасників форуму є представники української влади, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі діячі креативних індустрій; представники HBO та інших всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорду і Гарварду, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.