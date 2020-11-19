Без інвестицій у креативні індустрії Україна відкотиться назад - Ткаченко

Без розвитку креативних індустрій майбутнє українців не зміниться на краще, і варто розуміти те, що без інвестицій у цю сферу країна робитиме кроки назад.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав під час виступу на IV щорічному міжнародному форумі “Креативна Україна”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Без креативних індустрій майбутнє українців не зміниться. Але без інвестицій в креативні індустрії країна відкотиться назад. І це не метафорично", - сказав Ткаченко.

За його словами, креативні індустрії - це завжди про людей та розвиток, про економіку та інновації, про ідентичність та глобальність, про імідж та визначення України у світі, а також про високу додану вартість, яку створюють люди.

Глава МКІП оприлюднив дані дослідження, 47% учасників якого вважають, що майбутнє має бути поступово змінено шляхом реформування, 32,7% респондентів висловилися за необхідність надійного захисту сучасного суспільства від впливу руйнівної сили, а 12,6% готові до радикальних змін шляхом революційних перетворень.

Через пандемію вперше форум “Креативна Україна” відбувається з поєднанням офлайн та онлайн форматів виступів. Протягом двох днів учасники заходу розглянуть поточний стан та перспективи розвитку креативних індустрій в Україні.

Серед гостей та учасників форуму є представники української влади, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі діячі креативних індустрій; представники HBO та інших всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорду і Гарварду, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.