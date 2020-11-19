Через карантин креативна індустрія вже втратила $3 мільярди та 300 тисяч робочих місць - Ткаченко

Через карантин креативна індустрія вже втратила $3 мільярди та 300 тисяч робочих місць - Ткаченко

Укрінформ
У зв’язку з епідемією коронавірусу та запроваджені карантинні заходи в країні креативна індустрія України втратила 3 млрд доларів, що становить 2% ВВП.

Про це заявив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко під час IV Міжнародного форуму "Креативна Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До чого призвів карантин, якщо ми говоримо про креативну економіку? Втрати – три мільярди доларів, це 2% ВВП і ще 300 тисяч робочих місць. Якщо ми будемо продовжувати в той самий спосіб, нас чекає перспектива не дуже втішна: 10% втрати ВВП або одна третина людей, які втратять роботу", - повідомив Ткаченко.

Він також відзначив, що наразі державні інвестиції, які були залучені в креативну індустрію, втрачаються та марнуються, оскільки немає глядача та слухача. Якщо продовжити рухатись цим шляхом, то держава прийде в нікуди, змарнувавши кошти платників податків, наголосив Ткаченко. На думку міністра, держава повинна сфокусуватись на розвитку, на грантах для інституційної підтримки креативних індустрій.

Читайте також: Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський

Як повідомляв Укрінформ, IV Міжнародний форум "Креативна Україна" через пандемію вперше відбувається з поєднанням офлайн та онлайн форматів виступів. Протягом двох днів учасники заходу розглянуть поточний стан та перспективи розвитку креативних індустрій в Україні.

Читайте також: МКІП хоче створити консультативний орган для допомоги культурі під час коронакризи

Серед гостей та учасників форуму є представники української влади, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі діячі креативних індустрій; представники HBO та інших всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорду і Гарварду, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-