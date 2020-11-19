Через карантин креативна індустрія вже втратила $3 мільярди та 300 тисяч робочих місць - Ткаченко

У зв’язку з епідемією коронавірусу та запроваджені карантинні заходи в країні креативна індустрія України втратила 3 млрд доларів, що становить 2% ВВП.

Про це заявив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко під час IV Міжнародного форуму "Креативна Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До чого призвів карантин, якщо ми говоримо про креативну економіку? Втрати – три мільярди доларів, це 2% ВВП і ще 300 тисяч робочих місць. Якщо ми будемо продовжувати в той самий спосіб, нас чекає перспектива не дуже втішна: 10% втрати ВВП або одна третина людей, які втратять роботу", - повідомив Ткаченко.

Він також відзначив, що наразі державні інвестиції, які були залучені в креативну індустрію, втрачаються та марнуються, оскільки немає глядача та слухача. Якщо продовжити рухатись цим шляхом, то держава прийде в нікуди, змарнувавши кошти платників податків, наголосив Ткаченко. На думку міністра, держава повинна сфокусуватись на розвитку, на грантах для інституційної підтримки креативних індустрій.

Як повідомляв Укрінформ, IV Міжнародний форум "Креативна Україна" через пандемію вперше відбувається з поєднанням офлайн та онлайн форматів виступів. Протягом двох днів учасники заходу розглянуть поточний стан та перспективи розвитку креативних індустрій в Україні.

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Серед гостей та учасників форуму є представники української влади, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі діячі креативних індустрій; представники HBO та інших всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорду і Гарварду, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.