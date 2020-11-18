МКІП хоче створити консультативний орган для допомоги культурі під час коронакризи

Міністерство культури та інформаційної політики пропонує створити консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів для допомоги культурній індустрії в умовах коронакризи.

Про це повідомляється на сторінці МКІП у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні на уряді розглянули створення консультативно-дорадчого органу для допомоги культурній індустрії. Кризовий період через COVID-19 у нас надовго, тому його робота надзвичайно потрібна», - зауважив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

Як зазначається, також було оприлюднено пропозиції МКІП, що допоможуть надати нагальну підтримку і компенсації сфері культури, туризму та креативних індустрій.

«Необхідність стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених карантинними обмеженнями, передбачає першочергове фінансування пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на 2020-2023 роки. Сподіваюсь відповідальні органи влади опрацюють їх в найкоротші терміни, аби на найближчому засіданні ми змогли їх розглянути», - додав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Ще до прийняття такого рішення Ткаченко наголошував, що такого роду обмеження можуть негативно вдарити по закладах культури. Потім він повідомив про те, що МКІП готує пропозицію до Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів щодо компенсацій для сфери культури під час карантинних обмежень.