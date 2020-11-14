При МКІП створять офіс із державної програми впровадження медіаграмотності – депутат
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу» та голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук під час круглого столу "Медіаосвіта та медіаграмотність: досягнення ЄС та перспективи України", який триває 13-14 листопада у Києві та організований Інститутом журналістики Університету Грінченка.
«До кінця року очікуємо на запуск Проєктного офісу при Мінкульті, який реалізуватиме проєкт спільно з іншими міністерствами та Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. До співпраці долучаться міжнародні організації, які займаються темами медіаосвіти та медіаграмотності", - зазначила вона.
За словами Кравчук, проект стосуватиметься різних аудиторій: журналістів, студентів профільних вишів, але і населення загалом. При цьому, вона відзначила, що в Україні необхідно відійти від суто теоретичного розуміння щодо важливості медіаграмотності.
"Ми маємо десь відхилитися від наукового розуміння поняття «медіаграмотності» і піти до людей, щоб пояснити їм зрозумілою мовою, як дотримуватися елементарних правил інформаційної гігієни. Державна програма об’єднає зусилля Мінкульту та Міністерства освіти для розгортання єдиної комунікації на державному рівні", - сказала депутатка.
За словами Кравчук, основною проблемою проектів із медіаграмотності, які реалізовувалися раніше, було їх невелике покриття аудиторії України.
"Як журналіст за фахом я знаю, що означають слова: «фактчекінг», «фейк», «джинса»; вмію знаходити дійсно якісну інформацію. А моя сусідка з дачі? Ми обидві однаковою мірою є споживачками новин, а тому важливо, щоб вона так само дотримувалася правил інформаційної гігієни. Впевнена, що зовсім скоро «медіаграмотність» перестане бути для українців складним словом і абстрактним поняттям. Це допоможе нашим громадянам будь-якого віку почуватися в інформаційній безпеці", - додала депутатка.
Проєкт покликаний навчити українців фільтрувати новини, розпізнавати фейки, споживати тільки якісну інформацію; допомогти адаптувати формат взаємодії для різних вікових категорій.
"Цьогоріч понад 80% українців стикалися з дезінформацією у ЗМІ про COVID-19 та інші важливі теми. Близько 30% з них були готові ділитися нею з іншими. При цьому близько 62% опитаних впевнені у своїй здатності відрізнити дезінформацію від правдивих новин. А тих, кому вдалося визначити різницю між справжньою та неправдивою інформацією, значно поменшало: з 11% у 2019-му до лише 3% у 2020-му. Позитивно принаймні, що 70% українців усвідомлюють існування дезінформації", - зазначила Кравчук.
Як повідомляв Укрінформ, у ході круглого столу експерти і науковці обговорюють теорію і практику сучасного медіазнавства. Учасники порушують таку тематику як медіаправо в Україні та в ЄС; актуальні питання теорії та історії української журналістики; медіа у часи пандемії коронавірусної хвороби (COVID-2019) тощо.