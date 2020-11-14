При МКІП створять офіс із державної програми впровадження медіаграмотності – депутат

При Міністерстві культури та інформаційної політики (МКІП) буде створено офіс із державної програми впровадження медіаграмотності.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу» та голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук під час круглого столу "Медіаосвіта та медіаграмотність: досягнення ЄС та перспективи України", який триває 13-14 листопада у Києві та організований Інститутом журналістики Університету Грінченка.

«До кінця року очікуємо на запуск Проєктного офісу при Мінкульті, який реалізуватиме проєкт спільно з іншими міністерствами та Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. До співпраці долучаться міжнародні організації, які займаються темами медіаосвіти та медіаграмотності", - зазначила вона.

За словами Кравчук, проект стосуватиметься різних аудиторій: журналістів, студентів профільних вишів, але і населення загалом. При цьому, вона відзначила, що в Україні необхідно відійти від суто теоретичного розуміння щодо важливості медіаграмотності.

"Ми маємо десь відхилитися від наукового розуміння поняття «медіаграмотності» і піти до людей, щоб пояснити їм зрозумілою мовою, як дотримуватися елементарних правил інформаційної гігієни. Державна програма об’єднає зусилля Мінкульту та Міністерства освіти для розгортання єдиної комунікації на державному рівні", - сказала депутатка.

За словами Кравчук, основною проблемою проектів із медіаграмотності, які реалізовувалися раніше, було їх невелике покриття аудиторії України.

"Як журналіст за фахом я знаю, що означають слова: «фактчекінг», «фейк», «джинса»; вмію знаходити дійсно якісну інформацію. А моя сусідка з дачі? Ми обидві однаковою мірою є споживачками новин, а тому важливо, щоб вона так само дотримувалася правил інформаційної гігієни. Впевнена, що зовсім скоро «медіаграмотність» перестане бути для українців складним словом і абстрактним поняттям. Це допоможе нашим громадянам будь-якого віку почуватися в інформаційній безпеці", - додала депутатка.

Проєкт покликаний навчити українців фільтрувати новини, розпізнавати фейки, споживати тільки якісну інформацію; допомогти адаптувати формат взаємодії для різних вікових категорій.

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"Цьогоріч понад 80% українців стикалися з дезінформацією у ЗМІ про COVID-19 та інші важливі теми. Близько 30% з них були готові ділитися нею з іншими. При цьому близько 62% опитаних впевнені у своїй здатності відрізнити дезінформацію від правдивих новин. А тих, кому вдалося визначити різницю між справжньою та неправдивою інформацією, значно поменшало: з 11% у 2019-му до лише 3% у 2020-му. Позитивно принаймні, що 70% українців усвідомлюють існування дезінформації", - зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, у ході круглого столу експерти і науковці обговорюють теорію і практику сучасного медіазнавства. Учасники порушують таку тематику як медіаправо в Україні та в ЄС; актуальні питання теорії та історії української журналістики; медіа у часи пандемії коронавірусної хвороби (COVID-2019) тощо.