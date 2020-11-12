Карантин вихідного дня: МКІП і комітет Ради готують пропозиції для підтримки культури

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики разом із профільним міністерством готують пропозиції до уряду щодо підтримки культурної сфери в період карантину вихідного дня.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала заступниця голови Комітету, заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“З приводу компенсацій — ми з нашим комітетом, це Комітет з питань гуманітарної політики, і профільне міністерство, готуємо пропозиції до Кабінету Міністрів щодо підтримки сфери гостинності, культурних закладів. Бо вони дійсно є під загрозою закриття. Половина виручки, половина прибутків припадає саме на вихідні дні. Власники і менеджери кіномереж, ресторанів кажуть, що їм вигідніше зараз закритися, аніж працювати п’ять днів на тиждень”, - сказала Кравчук.

Говорячи про те, які пропозиції готуються, депутат уточнила, що йдеться про компенсації тим закладам, які не можуть працювати у вихідні дні.

“Однозначно, потрібно вести переговори щодо несплати оренди за цей період, бо є такий ризик, що орендодавці можуть сказати, що вони працюють п’ять днів, це все одно робочий тиждень. Тому це є грошова компенсація і певні пільги щодо оренди. Знову ж таки, цей пакет формується. Я думаю, що протягом найближчих днів ми про це зможемо заявити публічно і вести вже переговори з Прем’єр-міністром щодо конкретних кроків”, - розповіла Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і введення на території всієї країни обмежень помаранчевого рівня. Також рішенням уряду на три тижні, починаючи з 14-15 листопада, вводиться карантин вихідного дня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що карантин вихідного дня має призупинити рівень зростання захворюваності на COVID-19 та запобігти колапсу в медичній системі. За його словами, з точку зору епідеміології, найкращим варіантом для запобігання розповсюдження хвороби було б введення тритижневого локдауну. Втім, це неможливо, з огляду на прогнозовані економічні втрати.

Як повідомлялося, станом на 12 листопада в Україні на COVID-19 захворіло 500 865 осіб, з них одужало 227 694 особи, летальних випадків зареєстровано 9145. За минулу добу виявлено 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби.