Карантин вихідного дня зупинить ураганні темпи поширення COVID-19 – Степанов

Карантин вихідного дня має призупинити рівень зростання захворюваності на COVID-19 та запобігти колапсу медичної системи.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Результат, який ми очікуємо — припинення зростання кількості захворілих ураганними темпами, коли щодня збільшується кількість на тисячі захворілих на добу, і як наслідок збільшується кількість людей, яких госпіталізують, кількість важких випадків перебігу хвороби. Чому ми посилюємо карантинні заходи? Для нас важливо не допустити колапсу медичної системи. Якщо він відбудеться, то у нас буде 100% заповнено ліжок, і в такому випадку людям, яким буде потрібна медична допомога, в умовах лікарні вона не буде надана”, - сказав Степанов.

За його словами, з точку зору епідеміології, найкращим варіантом для запобігання розповсюдження хвороби було б введення тритижневого локдауну. Втім це неможливо, з огляду на прогнозовані економічні втрати.

Степанов нагадав, що карантин вихідного дня діятиме з 00 годин суботи до 00 годин понеділка, попередньо він введений на три тижні, до кінця листопада.

За словами міністра, працюватиме транспорт; магазини, які торгують виключно продуктами харчування, тваринними кормами, медичними виробами; аптеки; обмінні пункти; установи, що надають фінансові послуги, послуги інкасації, послуги поштового зв’язку; АЗС за винятком зон харчування; СТО.

Буде заборонена робота спортивних залів, фітнесцентрів, басейнів, ТРЦ, магазинів, що не торгують продовольчими товарами тощо.

На загальнодержавному рівні запроваджуються обмеження помаранчевого рівня епідемічної небезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і введення на території всієї країни обмежень помаранчевого рівня. Також рішенням уряду на три тижні, починаючи з 14-15 листопада , вводиться карантин вихідного дня.

Станом на 11 листопада в Україні лабораторно підтверджено 11 057 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом з початку пандемії - 500 865.