Карантин вихідного дня зупинить ураганні темпи поширення COVID-19 – Степанов

Карантин вихідного дня зупинить ураганні темпи поширення COVID-19 – Степанов

Укрінформ
Карантин вихідного дня має призупинити рівень зростання захворюваності на COVID-19 та запобігти колапсу медичної системи. 

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Результат, який ми очікуємо — припинення зростання кількості захворілих ураганними темпами, коли щодня збільшується кількість на тисячі захворілих на добу, і як наслідок збільшується кількість людей, яких госпіталізують, кількість важких випадків перебігу хвороби. Чому ми посилюємо карантинні заходи? Для нас важливо не допустити колапсу медичної системи. Якщо він відбудеться, то у нас буде 100% заповнено ліжок, і в такому випадку людям, яким буде потрібна медична допомога, в умовах лікарні вона не буде надана”, - сказав Степанов.

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За його словами, з точку зору епідеміології, найкращим варіантом для запобігання розповсюдження хвороби було б введення тритижневого локдауну. Втім це неможливо, з огляду на прогнозовані економічні втрати.

Степанов нагадав, що карантин вихідного дня діятиме з 00 годин суботи до 00 годин понеділка, попередньо він введений на три тижні, до кінця листопада.

За словами міністра, працюватиме транспорт; магазини, які торгують виключно продуктами харчування, тваринними кормами, медичними виробами; аптеки; обмінні пункти; установи, що надають фінансові послуги, послуги інкасації, послуги поштового зв’язку; АЗС за винятком зон харчування; СТО.

Буде заборонена робота спортивних залів, фітнесцентрів, басейнів, ТРЦ, магазинів, що не торгують продовольчими товарами тощо.

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На загальнодержавному рівні запроваджуються обмеження помаранчевого рівня епідемічної небезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і введення на території всієї країни обмежень помаранчевого рівня. Також рішенням уряду на три тижні, починаючи з 14-15 листопада , вводиться карантин вихідного дня.

Станом на 11 листопада в Україні лабораторно підтверджено 11 057 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом з початку пандемії - 500 865.

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