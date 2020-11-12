Львів подасть до суду через карантин вихідного дня - Садовий

Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабінету Міністрів про карантин вихідного дня.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Фейсбуку написав мер Львова Андрій Садовий.

«Вже казав і ще раз повторю. Локдаун на вихідні – абсурд. Таке враження, що в нас важливі рішення спочатку ухвалюються, а потім чиновники починають аналізувати, що ж вони наробили», - зазначив міський голова Львова.

За словами мера, у суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. «І це не історія про розваги - це живі гроші, які годують тисячі сімей. Хто буде компенсувати ці втрати?» - поцікавився Садовий.

Він додав, що про подальші кроки буде повідомлено, коли стануть відомі деталі рішення уряду.

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Як повідомлялося, згідно з постановою Кабміну, в Україні запроваджується карантин вихідного дня. Він діятиме по суботах-неділях впродовж трьох тижнів - з 14 по 30 листопада.