В Україні за добу - 11 057 випадків коронавірусу

Станом на 12 листопада в Україні зафіксували 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники", - написав глава МОЗ.

За його інформацією, за останню добу зареєстровано 198 летальних випадків, водночас одужало 6 235 осіб.

Степанов поінформував, що минулої доби госпіталізовано 1 509 пацієнтів та здійснено 77 149 тестувань, зокрема 46 933 методом ПЛР і 30 216 методом ІФА.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях, додав міністр.

Загалом, повідомив Степанов, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 500 865 осіб, з них одужало 227 694 особи, летальних випадків зареєстровано 9 145.