Степанов каже, що найкращий спосіб запобігти COVID-19 - повний локдаун на три тижні

Для розірвання ланцюгу передачі коронавірусної хвороби найкращим способом могло би бути введення в країні повного локдауну на три тижні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні уряду 11 листопада сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«У нас достатньо напружена ситуація, COVID-19 розвивається ураганними темпами, на ранок 28 514 хворих перебуває (в лікарнях — ред). Для нас, лікарів, найкращий спосіб - застосовування повного локдауну не менше, ніж на три тижні, це з точки зору епідеміології, розповсюдження хвороби. Ми хотіли б, щоб це було зроблено, щоб наша медична система витримала це навантаження», - сказав Степанов.

Він наголосив, що мета карантинних обмежень, зокрема і карантину вихідного дня — зупинити ланцюг передачі хвороби від людини до людини і стрімке розповсюдження COVID-19.

За його словами, ті карантинні обмеження, які зараз схвалив уряд, направлені на те, що не допустити колапсу системи охорони здоров’я.

«Не дай бог нам побачити вмирання хворих на сходах лікарень, Я їжджу по лікарнях і бачу цих хворих, які в реанімаційних відділеннях, і ми знаходимо найкращий баланс, тому що ми не можемо зробити повний локдаун. Ми хотіли б зробити повний локдаун, але у нас не витримає економіка, згідно з тим, що нам дає (прогнози — ред.) Мінекономіки, і Мінфін», - сказав Степанов.

Він наголосив, що важливим є дотримання карантинних обмежень, які встановлені в будні дні, і вони в жодному не обмежують права людини.

«Ці правила не важкі, елементарні, вони не обмежують ніяких прав. Одягти маску, коли ти заходиш в будь-яку споруду, заклад, це не є обмеження прав, або дотримання соціальної дистанції в 1,5 метри. При дотриманні всіх цих правил ми в змозі будемо призупинити різке зростання хворих на COVID-19», - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли в попередньому карантинному періоді на помаранчевому рівні. Також уряд ввів карантин вихідного дня, яким на суботу та неділю обмежується робота закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури, окрім роботи продовольчих магазинів, фінансових установ, установ поштового зв'язку, аптек, медустанов та ветеринарних аптек і установ, АЗС та СТО.