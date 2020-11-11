Карантин вихідного дня: Ткаченко закликає Кабмін передбачити компенсації закладам культури

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав уряд спільно напрацювати механізм компенсацій закладам культури, по яких «вдарить» карантин вихідного дня.

Про це очільник МКІП сказав на черговому засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дуже сподіваюся, що ми проведемо конструктивну дискусію стосовно компенсацій закладам культури для того, щоб їх підтримати, і напрацюємо ефективні рішення, які можна втілити у життя», - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що загалом розуміє необхідність карантину та сприймає це рішення.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав пропозицію Ткаченка про необхідність конструктивного діалогу. «Підтримка бізнесу - я у вступному слові (на початку засідання уряду - ред.) такі обіцянки дав, тому маємо докласти усіх зусиль, щоб люди, працівники залишалися оформленими на роботі і отримували кошти і щоб бізнес лишився на плаву, в економічній структурі України, тож будемо вести діалог і робити все необхідне для цього», - сказав глава уряду.

Уряд на засіданні підтримав ініціативу МОЗ щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 до 30 листопада 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на початку тижня висловив думку про недоцільність закриття закладів культури на карантин вихідного дня.

На думку Ткаченка, карантин вихідного дня матиме негативні наслідки для сфери культури, креативних індустрій та гостинності. Є ризики того, що ці заклади можуть залишитися без фінансування, а сотні тисяч людей - без роботи. Він переконаний, що саме заклади культури є найбільш безпечними для відвідування впродовж карантину, про що свідчать результати досліджень. Адже там є вентиляція, дотримуються вимоги щодо заповнюваності залів глядачами лише на 50%, люди не сидять близько одне до одного.

Станом на 11 листопада в Україні зафіксували 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.