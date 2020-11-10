Ткаченко сподівається, що заклади культури не закриють на карантин вихідного дня

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сподівається, що йому вдасться переконати урядовців у недоцільності закриття закладів культури на карантин вихідного дня.

Про це глава МКІП сказав у прямому ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я сподіваюся на дискусію з колегами. Ми обмінювалися різними думками з іншими членами уряду, і я бачу певне розуміння декого з них стосовно закладів культури. Я вже не кажу про ресторани, які так само будуть потерпати. Так, зважаючи на те, що з епідемією потрібно боротися рішучими кроками, бо кожного дня (виявляють - ред.) понад 10 тисяч людей, які мають цю хворобу. Але, все ж таки, ми маємо шукати коректні та безпечні рішення, які дозволять нашим індустріям, у першу чергу креативним, виживати у цей час», - сказав Ткаченко.

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Говорячи про ймовірні дії МКІП у разі проведення представниками сфери культури акцій протесту проти рішення щодо карантину вихідного дня, міністр зазначив: «Ми будемо намагатися вести діалог. Якщо буде таке рішення уряду, я його прийму, але ми тоді будемо пропонувати інші варіанти підтримки, в тому числі прямі грошові вливання для того, щоб ця сфера не загинула».

Водночас урядовець наголосив на тому, що нині всі ресурси спрямовуються на протидію поширенню коронавірусної інфекції, тому додаткових коштів на підтримку закладів культури немає.

На думку Ткаченка, загалом карантин має бути, але у разі запровадження карантину вихідного дня наслідки для сфери культури, креативних індустрій та гостинності можуть виявитися негативними. Є ризики того, що ці заклади можуть залишитися без фінансування, а сотні тисяч людей - без роботи.

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Ткаченко переконаний в тому, що саме заклади культури є найбільш безпечними для відвідування впродовж карантину, про що свідчать результати досліджень. Адже там є вентиляція, дотримуються вимоги щодо заповнюваності залів глядачами лише на 50%, люди не сидять близько одне до одного.

«Сьогодні, на жаль і на 50% не заповнюється - десь 10-20% або 30% заповнюваності цих залів. Це хоч і маленька, але суттєва частина того, що заклади культури можуть витрачати на своє утримування зараз. Якщо їх позбавити і цих можливостей, ми будемо мати справу із масовим банкрутством у першу чергу у приватній сфері», - наголосив міністр.

Ткаченко також підкреслив, що Україна перебуває не в тій ситуації, що більшість країн Європи, адже не має можливості компенсувати втрати, яких зазнають заклади культури, тому вибірковий підхід щодо карантину вихідного дня був би доречним. «Під час карантину людям потрібно виходити за межі своїх будинків та долучатися до тих місць, де вони можуть відпочити, отримати насолоду від споглядання або ж перебування у культурних закладах», - вважає глава МКІП.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності МОЗ пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня.

Проте Міністерство культури та інформаційної політики не підтримує його запровадження щодо закладів культури та креативних індустрій

За минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували 10 179 нових випадків COVID-19.