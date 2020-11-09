МКІП не підтримує введення «карантину вихідного дня» - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики не підтримує запровадження "карантину вихідного дня".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

"З огляду на те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій та гостинності може спричинити карантин вихідного дня, МКІП не підтримує цю ініціативу. Сотні тисяч працюючого населення України опиняються у зоні ризику залишитися без роботи. Тобто мова йде про життя та існування людей. Окреме питання, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера, яка генерує від 2 до 4% ВВП. І це ми говоримо в розрізі сфери культури, хоча варто пам’ятати, що загалом аналогічні ризики й для мікро-, малого та середнього бізнесу", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що заклади культури не є епіцентром для розповсюдження вірусу. За його словами, контролювати дотримання карантинних обмежень у закладах культури чи не найпростіше: потік людей регулюється, розсадка визначається, те, щоб відвідувачі перебували у масках, та температурний скринінг – постійно відслідковується, дизинфікуючі засоби завжди в доступі.

Ткаченко додав, що закривати сферу, яка фактично є взірцем для багатьох галузей з виконання санепідемвимог МОЗ, – рішення, яке нарікає державу на неминучі втрати.

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"Заборона на роботу у вихідні дні для закладів культури та креативних індустрій призведе до зменшення і без того критичних доходів ще додатково на 50% і більше. До того ж у часи пандемії переглянути стрічку в кінотеатрі, сходити на виставу чи послухати оперу – це справжнє емоційне розвантаження, яке робить людей щасливішими. І таку можливість потрібно залишити українцям", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності МОЗ пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня.

Станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 8 678 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 469 018 осіб.