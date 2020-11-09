Депутати просять не вводити карантин вихідного дня у закладах культури

Члени парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики звернулися до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не поширювати на заклади культури обмеження у рамках "карантину вихідного дня".

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступник голови Комітету, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

"Закликаємо Кабінет Міністрів не запроваджувати додаткові обмеження на діяльність закладів культури та проведення культурних масових заходів, окрім тих, які вже передбачені відповідно до рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - ідеться у заяві членів комітету, скан-копію якого оприлюднила Кравчук.

Депутат додала, що заборона працювати на вихідних для закладів культури означає зменшення доходів на 50%.

"А отже, левова частка закладів закриється, щоб не платити зарплати і податки. І це при тому, що якраз заклади культури є найбільш дисциплінованими щодо виконання всіх санітарних вимог: дистанція, температурний скринінг, маски, антисептики. Тут намагаються зробити все, щоб і відвідувач був у безпеці, і заклад зберігся разом із працівниками", - зазначила Кравчук.

Вона зауважила, що окремо депутатів непокоїть невизначеність дати скасування цього карантинного заходу.

"Якщо ми зняття таких обмежень будемо все далі й далі відтерміновувати, то не залишиться тих, на кого їх накладати", - вважає Кравчук.

Крім того, парламентарії переймаються через відповідальні заклади громадського харчування, які також, незважаючи на всі зусилля щодо дотримання карантинних норм, можуть опинитися під загрозою закриття.

Народні депутати просять Кабінет Міністрів ще раз зважити всі «за» і «проти» і стати на бік доброчесних підприємців, а також закликають урядовців поміркувати над застосуванням компенсаторних механізмів, що змогли б пом’якшити удар по підприємцях у нинішніх умовах.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності МОЗ пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня.

Станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 8 678 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 469 018 осіб.