Депутати просять не вводити карантин вихідного дня у закладах культури

Депутати просять не вводити карантин вихідного дня у закладах культури

Укрінформ
Члени парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики звернулися до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не поширювати на заклади культури обмеження у рамках "карантину вихідного дня".

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступник голови Комітету, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

"Закликаємо Кабінет Міністрів не запроваджувати додаткові обмеження на діяльність закладів культури та проведення культурних масових заходів, окрім тих, які вже передбачені відповідно до рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - ідеться у заяві членів комітету, скан-копію якого оприлюднила Кравчук.

Депутат додала, що заборона працювати на вихідних для закладів культури означає зменшення доходів на 50%.

Читайте також: Україна переходить до другого етапу реагування на поширення COVID-19

"А отже, левова частка закладів закриється, щоб не платити зарплати і податки. І це при тому, що якраз заклади культури є найбільш дисциплінованими щодо виконання всіх санітарних вимог: дистанція, температурний скринінг, маски, антисептики. Тут намагаються зробити все, щоб і відвідувач був у безпеці, і заклад зберігся разом із працівниками", - зазначила Кравчук.

Вона зауважила, що окремо депутатів непокоїть невизначеність дати скасування цього карантинного заходу.

"Якщо ми зняття таких обмежень будемо все далі й далі відтерміновувати, то не залишиться тих, на кого їх накладати", - вважає Кравчук.

Крім того, парламентарії переймаються через відповідальні заклади громадського харчування, які також, незважаючи на всі зусилля щодо дотримання карантинних норм, можуть опинитися під загрозою закриття.

Читайте також: Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого локдауну — Зеленський

Народні депутати просять Кабінет Міністрів ще раз зважити всі «за» і «проти» і стати на бік доброчесних підприємців, а також закликають урядовців поміркувати над застосуванням компенсаторних механізмів, що змогли б пом’якшити удар по підприємцях у нинішніх умовах.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності МОЗ пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня.

Станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 8 678 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 469 018 осіб.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-