УАФ і УПЛ ведуть переговори з Кабміном щодо карантину вихідного дня
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Meta-ratings.com.
Найближчим часом з великою часткою ймовірності Каінет Міністрів України офіційно введе карантин вихідного дня, що поставить під загрозу проведення футбольних матчів чемпіонату Укрїни, які проходять саме по суботах та неділях.
"У зв'язку з цим Українська асоціація футболу та Прем'єр-ліга України ведуть діалог з Кабміном, надавши аргументи на користь того, щоб офіційні обмеження карантину вихідного дня не торкнулися чемпіонату України", - зазначається у повідомленні.
Згідно з календарем, до кінця 2020 року у Прем'єр-лізі і Першій лізі українського футболу командам залишилося провести по чотири тури, у Другій лізі - два.
Усі внутрішні й міжнародні ігри в Україні проходять без присутності глядачів на трибунах.