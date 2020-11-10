УАФ і УПЛ ведуть переговори з Кабміном щодо карантину вихідного дня

Українська асоціація футболу та Прем'єр-ліга України ведуть переговори з Кабміномз приводу того, щоб карантин вихідного дня не став на заваді для матчів футбольного чемпіонату України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Meta-ratings.com.

Найближчим часом з великою часткою ймовірності Каінет Міністрів України офіційно введе карантин вихідного дня, що поставить під загрозу проведення футбольних матчів чемпіонату Укрїни, які проходять саме по суботах та неділях.

"У зв'язку з цим Українська асоціація футболу та Прем'єр-ліга України ведуть діалог з Кабміном, надавши аргументи на користь того, щоб офіційні обмеження карантину вихідного дня не торкнулися чемпіонату України", - зазначається у повідомленні.

Читайте також: Збірна України у складі 25 футболістів вирушила до Польщі

Згідно з календарем, до кінця 2020 року у Прем'єр-лізі і Першій лізі українського футболу командам залишилося провести по чотири тури, у Другій лізі - два.

Усі внутрішні й міжнародні ігри в Україні проходять без присутності глядачів на трибунах.