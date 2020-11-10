Збірна України у складі 25 футболістів вирушила до Польщі

У вівторок національна збірна України з футболу у складі 25-ти гравців з міжнародного аеропорту "Бориспіль" вирушила до Польщі на товариський поєдинок.

Учора позитивним виявився ПЛР-тест Дениса Попова, який після цього вирушив на самоізоляцію. Через ушкодження не зможуть допомогти команді Віктор Корнієнко та Артем Кравець, повідомляє пресслужба УАФ. Склад збірної України: воротарі - Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Юрій Паньків ("Олександрія"), Дмитро Різник ("Ворскла"); захисники - Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі - "Шахтар"), Ілля Забарний ("Динамо"), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія); півзахисники - Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі - "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва - "Динамо"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва - "Ференцварош", Угорщина), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія); нападники - Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар"). Читайте також: Збірна Німеччина з футболу втратила Йозуа Кімміха Як повідомлялося, товариський поєдинок Польща - Україна відбудеться 11 листопада у Хожуві на Сілезькому стадіоні. Початок - о 21.45. Фото: uaf.ua.