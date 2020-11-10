Збірна Німеччина з футболу втратила Йозуа Кімміха

Футбольна збірна Німеччини, яка стане найближчим суперником української національної команди в Лізі націй, зібралася в Лейпцигу для підготовки до листопадових матчів і вже провела перше тренування.

У команді з різних причин відсутня ціла низка провідних футболістів. Зокрема, півзахисник мюнхенської "Баварії" Йозуа Кімміх не зможе допомогти команді у матчах з Чехією, Україною та Іспанією, повідомляє пресслужба УАФ.

Кімміх зазнав травми зовнішнього меніску правого коліна у поєдинку чемпіонату Німеччини проти дортмундської "Боруссії". Йому вже зробили успішну операцію.

"Звісно, нам дуже не вистачатиме Кімміха в матчах проти України й особливо проти Іспанії, - заявив головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов. - Утім, нині найголовніше - здоров’я Йозуа".

Окрім Кімміха, через травми також вибули захисники Марсель Гальстенберг з "Лейпцига" та Тіло Керер з французького "ПСЖ".

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Лише наступного дня після товариського поєдинку із Чехією (11 листопада) до табору національної команди прибудуть сім гравців, які готуватимуться виключно до зустрічей у Лізі націй з Україною (14 листопада) та Іспанією (17 листопада). Це - ​Мануель Ноєр, Серж Гнабрі, Леон Горетцка, Лерой Сане (усі - "Бавария"), Маттіас Гінтер ("Боруссія", Менхенгладбах), Тоні Кроос ("Реал", Іспанія) та Тімо Вернер ("Челсі", Англія).

Фото: dfb.de.