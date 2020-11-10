Роберт Левандовський з Україною не зіграє

Лідер нападу мюнхенської "Баварії" і національної команди Польщі Роберт Левандовський не візьме участі у товариському футбольному матчі проти збірної України.

Про це розповів головний тренер збірної Польщі Єжи Бжечек, повідомляє сайт Польського футбольного союзу.

"Футболісти, які виступали у матчах Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також грали за свої клуби в національних чемпіонатах, відпочиватимуть. Безсумнівно, Роберт Левандовський не зіграє у товариському матчі з Україною. Ми розуміємо, що найголовніше для клубу та збірної - це здоровий футболіст. Проведемо ротацію складу, і навряд чи хтось зіграє усі три матчі. Проте, у всіх трьох поєдинках намагатимемося перемогти", - сказав Бжечек.

Нагадаємо, товариський поєдинок Польща - Україна відбудеться 11 листопада у Хожуві на Сілезькому стадіоні. Початок - о 21.45.

Фото: Getty images.