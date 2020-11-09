Товариський матч Польща - Україна розсудять футбольні арбітри з Австрії

На товариському матчі між футбольними збірними Польщі та України працюватиме суддівська бригада із Австрії.

Як повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ), головним арбітром польсько-українського протистояння виступить 37-річний Мануель Шюттенгрубер. На лініях йому допомагатимуть Роланд Бранднер та Роланд Рідель. Четвертий арбітр - Крістофер Ягер, передає Укрінформ.

Контрольний поєдинок Польща - Україна відбудеться 11 листопада в Хожуві на Сілезькому стадіоні. Початок зустрічі о 21.45.

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Нагадаємо, футболісти національної збірної України 14 і 17 листопада проведуть заключні матчі у груповому турнірі Ліги націй УЄФА в яких команда Андрія Шевченка на виїзді зійдеться відповідно з командами Німеччини (Лейпциг) та Швейцарії (Люцерн).

Турнірне становище у групі 4 ліги А: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

Фото: manuelschuettengruber.com.