Шевченко довикликав до збірної України голкіперів Паньківа та Різника

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прийняв рішення додатково запросити до складу команди ще двох голкіперів - Юрія Паньківа з "Олександрії" та Дмитра Різника з полтавської "Ворскли".

Наставник команди довикликав голкіперів через те, що на коронавірус захворів воротар збірної Георгій Бущан з києвського "Динамо", повідомив пресаташе національної команди Олександр Гливинський.

"Разом з Андрієм Пятовим та Андрієм Луніним Паньків і Різник складуть квартет воротарів, з-поміж яких тренерський штаб обере трійку на кожен із трьох матчів, які команда проведе у листопаді", - зазначається у повідомленні.

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Паньків та Різник уже прибули до розташування збірної у столичному готелі "Опера". Разом з іншими партнерами по національній команді вони візьмуть участь у сьогоднішньому вечірньому тренуванні на НТК імені Віктора Баннікова.

На фото: Дмитро Різник/uaf.ua.