Шевченко викликав до збірної форварда Артема Кравця

У зв’язку з тим, що серед запрошених на збір з’явилися нові інфіковані на COVID-19 виконавці, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко викликав до національної команди форварда турецького "Коньяспора" Артема Кравця.

Як передає Укрінформ, про це повідомив прессекретар збірної Олександр Гливинський.

Кравець - досвідчений гравець національної команди, на рахунку якого 23 матчі та вісім голів за "синьо-жовтих".

Як повідомлялося, позитивними виявилися ПЛР-тести Владислава Супряги та Євгена Шахова. Нагадаємо, раніше були інфіковані динамівці Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв та Микола Шапаренко. Також не зможе допомогти головній команді країни ще один футболіст столичного клубу - Олександр Тимчик, який поки що не відновився після ушкодження.

Однак є й позитивна новина. Богдан Михайличенко, ПЛР-тест якого два тижні тому був позитивним, уже відбув ізоляцію, і його новий тест дав негативний результат. Богдан готовий зіграти за свій "Андерлехт" у найближчому турі чемпіонату Бельгії (8 листопада проти "Гента"), а після цього прибути до Києва на збір.

Фото: uaf.ua.