Нападник «Динамо» Супряга заразився коронавірусом

Перед матчем з «Шахтарем» киян можуть зобов'язати пройти додатковий тест.

Нападник «Динамо» Владислав Супряга здав позитивний тест на COVID-19 перед матчем УПЛ проти «Шахтаря», повідомляє телеканал «Футбол».

Результат отримали за підсумками тестування, яке проходили футболісти, запрошені до збірної України.

Таким чином, «Динамо» можуть зобов'язати пройти додатковий тест напередодні гри з «Шахтарем». «Динамо» прийматиме «Шахтар» завтра, 8 листопада, в 9-у турі чемпіонату України. Початок матчу - о 17:00.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу в київському клубі на матч з «Барселоною» в Лізі чемпіонів (1:2) полетіли тільки 13 гравців першої команди.

Після восьми турів кияни очолюють таблицю УПЛ і випереджають «Шахтар» на чотири очки.

Фото: facebook.com/fcdynamoua