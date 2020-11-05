Де дивитися матчі дев'ятого туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 9-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) почнеться в п'ятницю, 6 листопада, поєдинком на "Дніпро-Арені".

Стартовий матч туру між "Дніпром-1" і ковалівським "Колосом" о 19.00 покаже телеканал "Уніан-ТБ", повідомляє Укрінформ.

У другий ігровий день в суботу, 7 листопада, зустрінуться донецький "Олімпік" і "Маріуполь" (14.00; "Футбол 2"), "Олександрія" та "Львів" (17.00; "Футбол 2"), чернігівська "Десна" і закарпатський "Минай" (19.30; "Футбол 2").

На неділю, 8 листопада, заплановані поєдинки львівського "Руха" з "Інгульцем" із селища Петрове Кіровоградської області (14.00; "Футбол 1"), київського "Динамо" з донецьким "Шахтарем" (17.00; "2+2"), луганської "Зорі" з полтавською "Ворсклою" (19.30; "Уніан-ТВ).

Турнірне становище: "Динамо" - 20 очок (після 8-ми ігор), "Шахтар" - 16 (8), "Ворскла" - 15 (8), "Десна" - 13 (8), "Олімпік" - 12 ( 8), "Колос" - 12 (8), "Маріуполь" - 11 (8), "Зоря" - 10 (8), "Олександрія" - 9 (8), "Дніпро-1" - 8 (8), "Минай" - 6 (7), "Інгулець" - 6 (8), "Львів" - 4 (7), "Рух" - 3 (8).