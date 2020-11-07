Букмекери дали прогноз на українське дербі «Динамо» - «Шахтар»

У центральному матчі 9-го туру футбольної Прем'єр-ліги України (УПЛ) у неділю, 8 листопада, київське «Динамо» прийматиме донецький «Шахтар».

Букмекери вважають дещо вищими шанси у суперників киян, передає Укрінформ.

Авторитетна компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх «Динамо» коефіцієнтом 3,00, нічию - 3,70, перемогу «Шахтаря» - 2,15.

Втім, найбільш ймовірним рахунок поєдинку букмекери називають 1:1 (коефіцієнт 6,50). Далі йдуть результати 1:0 (8,50), 2:1 (8,50), 2:0 (11,00) на користь «Шахтаря». На перемогу «Динамо» з рахунком 1:0 та 2:1 діє коефіціент 11,00.

Українське дербі «Динамо» - «Шахтар» на столичному НСК "Олімпійський" розсудить бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.

Вітчизняне «класико» покаже телеканал "2+2", початок о 17.00.

Після 8-ми турів «Динамо» набрало 20 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці УПЛ. «Шахтар» (16) йде другим.