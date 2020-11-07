У «Динамо» ще двоє заражених на COVID-19: Шепелєв і Леднєв

Перед матчем з «Шахтарем» у киян 12 інфікованих футболістів.

Ще два гравці «Динамо» здали позитивні тести на COVID-19. Хавбеки Володимир Шепелєв і Богдан Леднєв також заразилися коронавірусом, повідомляє Meta-ratings.

Загалом тепер в команді 12 інфікованих футболістів. Раніше позитивні тести здали - Георгій Цитаїшвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Денис Бойко, Віталій Миколенко та Владислав Супряга.

Як повідомляв Укрінформ, 8 листопада «Динамо» зіграє проти «Шахтаря» в матчі 9-го туру УПЛ. В складі «Шахтаря» повторний тест на виявив заражених.